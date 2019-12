Roxette'i lauljannat leinab koguni Rootsi kuningas 

Monarh ütles ajalehele Expressen, et Fredrikssoni muusikaga seostuvad paljudele rootslastele "ja ka mu enese perele mälestused mitmetest erakordselt olulistest eluhetkedest". Rootsi lehe teatel oli Roxette'i lauljatar esinenud nii kroonprintsess Victoria kui ka tema noorema õe printsess Madeleine'i pulmas.

Ka Rootsi peaminister Stefan Löfven tegi Facebooki liigutava sõnumi. "Marie Fredrikssoni lahkumine on ennekuulmatult kurb," vahendab Iltalehti. "Mõtlen tema pere ja sõprade peale. Marie Fredriksson oli üks Rootsi rahva armastatumaid artiste. Mäletan erakordselt hästi, kuidas kuulsin teda esmakordselt ja mõtlesin: see hääl on midagi erakordset."