NUKKER LUGU: printsess Diana kuulus Travolta-kleit jäi oksjonil müümata 

Kuigi ennustati, et disainer Victor Edelsteini kuulus kleit müüakse oksjonimaja Kerry Taylor Auctions enampakkumisel 330 000 - 450 000 dollariga, jäi see müümata. Küllap oli alghind 265 000 dollarit liiga krõbe. Ent pärast oksjoni ostis üks Briti asutus kleidi umbes 290 000 dollari eest, kirjutab People. Oksjonimaja rõõmustab, et legendaarne rõivas jääb Diana kodumaale.

Samal teemal Inimesed Gere ja Stallone oleksid Diana pärast äärepealt kaklema läinud! People avab veidi kleidi tausta: Diana oli näinud Edelsteini burgundiapunast, õlgu paljastavat kleiti ning palunud, et talle valmistataks samasugune tumesinine. Proovid toimusid printsessi kodus Kensingtoni palees. Diana kandis hurmavat kleiti Valge Maja dineel. Travolta meenutas Hollandi teleintervjuus, et president Reagani abikaasa Nancy palus tal Lady Diana tantsima võtta. "See on tema soov." Keskööl koputas "Grease'i" staar Briti troonipärija abikaasale õlale ja küsis: "Kas sooviksite tantsida?". "Lady Diana keeras ringi ja kallutas pead just nii, nagu tal kombeks oli, ja me tantsisime tervelt 15 minutit. Ma ei unusta seda iial."

Travolta on kuulnud, et Diana nimetas nende ühist tantsu oma USA-visiidi kõrghetkeks. "Nii et ma tegin tema elu paremaks, tema tegi minu elu paremaks ja mul on väga kahju, et teda enam meie seas pole."