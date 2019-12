Prints Andrew' süüdistaja avaldas kõhedaks tegeva sõnumi 

36aastane Virginia andis hiljuti BBC-le avameelse intervjuu, milles kinnitas, et oli pedofiil Jeffrey Epsteini seksiorjade võrgustiku liige ning magas Epsteini käsul kolm korda Elizabeth II keskmise poja prints Andrew'ga. Epstein parseldas teda ka teistele oma mõjukatele sõpradele. "Kui minuga peaks midagi juhtuma, siis palu oma pere nimel: ärge jätke seda sinnapaika ja aidake mul neid kaitsta. Liiga palju on kurje inimesi, kes tahavad mind vaigistada," vahendab Daily Mail Virginia Twitteri sõnumit. Naine toonitab, et on seda öelnud ka oma psühhoterapeudile ja perearstile.