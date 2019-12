VIDEO | Põhja-Tallinna uues loos teevad kaasa ka Anne Veski ja Pearu Paulus 

„Tundsin, et seda sõnumit peaks edasi kandma me kõik, olenemata sellest, kes me oleme. Mõtlesin, et proovin kaasata sellesse projekti erinevaid lauljad, erinevatest generatsioonidest ja minu õnneks saime loosse just need armastatud ja toredad inimesed. Ma olen väga tänulik kõigi panuse eest ja loodan, et see lugu kõnetab kõiki inimesi olenemata tema muusikaeelistustest.“

Loos teeb kaasa ka armastatud laulja Anne Veski, kelle sõnul on tulevik loomulikult noorte kätes. „Teisiti lihtsalt ei saagi olla! Alati eksisteerib isade ja poegade probleem, aga elu pole kunagi seisma jäänud ja noored saavad eluga hakkama ja elu läheb edasi. Isegi see laul tõestab, et ühtekuuluvustunne on olemas. Elu põhiväärtused on alati samad ja seda kajastab ka laul. Noortel on kadestamisväärne entusiasm ja see viib põlvkondi edasi!“ sõnas Veski.