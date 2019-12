Taas tunnustus Eesti filmile! Õudusfilm „Karv“ valiti Sundance filmifestivalile 

„Karv” on saanud absoluutselt fantastilise menu osaliseks ning valik Sundance’ile rabas meid kõiki täielikult jalust. Oskari töö on praeguseks leidnud sooja vastuvõtu maailma eri nurkades - Sundance’ile pääsemine ning auhinnad maailma kõige olulisematelt õudusfilmide festivalidelt näitavad, et film on maailmatasemel ning Oskar peaks juba oma pika õuduka peale mõtlema,” ütles filmi produtsent Evelin Penttilä.