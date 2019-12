Tanel Toom: „Tões ja õiguses“ näitlev lehm oli tõeline diiva ja tahtis ära joosta 

Mees sõnab, et laste ja loomadega töötamise puhul ei tea kunagi, kust probleemid tulla võivad. "Näiteks oli meie põhiline lehm tõeline diiva," naerab ta. "Ta tahtis minema joosta. Seega pidin ma tegelema lehmaga, kes tahtis ära joosta."

Lisaks paljastab Tanel, et talvised võtted tuli kaks korda edasi lükata, kuna lund lihtsalt polnud. "Polnud selline ilm, nagu kunagi, et igal talvel sajab lund. Praegu, kliimamuutustega seoses, pole nii palju lund olnud. Kuigi mõned ütlevad, et meil pole kliimamuutusi, näeme tõde ise."