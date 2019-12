55aastase Teri Hatcheri bikiinifoto ajas fännid pöördesse 

Näitlejanna seletab, et bikiinides poseerimine on kaheksanädalase treeningprogrammi üks tingimusi ning 55 aasta vanuses mõjub selline väljakutse talle vabastavalt. Ta on viimaks õppinud end oma kehas hästi tundma. Iga päev see ei õnnestu, kuid vahel siiski. "Vanus annab sulle võimaluse olla ühtaegu haavatav ja tugev. Võid endale ja teistele andestada."