Telesarja „Sild“ täht Ingeborga Dapkunaite sai 53aastaselt emaks! 

Nüüdseks 56aastane Dapkunaite varjas Komsomolskaja Pravda teatel pikalt tõsiasja, et ta oli 53aastaselt esiklapse sünnitanud. Poeg sai nimeks Aleks. Poiss tuli ilmale, kui Hollywoodis karjääri teinud leedulanna oli veel abielus oma kolmanda mehega, temast 14 aastat noorma advokaadi Dmitri Jampolskiga. Õige pea läks paar lahku ja Ingeborga asus poega üksi kasvatama. Alati oma eraelu hoolikalt varjanud näitlejanna perelisa tuli tema fännidele tõelise üllatusena ning kahtlustati, et lapse oli tegelikult sünnitanud surrogaatema.

"Kõik, mida minust räägitakse, on vale," kinnitas staar 2018. aasta algul vändatud dokfilmis. Seni on see Vene ajalehe andmeil olnud ainus kommentaar, mille Dapkunaite on poja saabumise asjus poetanud. Kuid nüüd otsustas näitlejanna Vene seltskonnajakirja OK! intervjuus vaikimisele lõpu teha ning pajatas veidi ka pojast.