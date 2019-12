Peter Handke sai skandaalile vaatamata kirjanduse Nobeli preemia kätte 

Tagantjärele mulluseks laureaadiks kuulutatud Olga Tokarczuk ja tänavune võitja Peter Handke. Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT/Scanpix

„Ma poleks eales arvanud, et mõni Nobeli auhind võib mind oksele ajada,“ säutsus Albaania peaminister Edi Rama pärast Rootsi Akadeemia otsuse teatavaks saamist Twitteris. Kosovost pärit Albaania asevälisminister Gent Cakaj nimetas samas sotsiaalmeediakanalis tänavust Nobeli kirjanduspreemiat häbiväärseks. See on tema sõnul määratud genotsiidieitajale. Handke eitas kord tõepoolest serblaste korraldatud Srebrenica tapatalguid ning võrdles Serbia saatust juutide saatusega holokausti ajal. Hiljem palus kirjanik siiski vabandust - tema kommentaar olnud keelevääratus.