Mart Sanderi projektid võtavad palju raha: pärandust oli, aga nüüd on kõik läinud 

Mart pole teinud saladust, et pole kunagi Kultuurkapitalist oma projektidele toetust saanud. Seda on ta märkinud ka oma uue linastuva filmi "Kõhedad muinaslood" algustiitrites. "Mulle ja mu kassile veel on ulualune," naeris Sander.

Uues filmis teevad kaasa nimekad näitlejad. "Merle Palmiste tuli lihtsalt ilma rahata, ütles, et mis ma sult ikka võtan," sõnas Sander, kuid lisas, et ta maksab siiski oma näitlejatele. "Ja arvan, et korralikumalt kui mõni teine kompanii."

Uue filmi puhul usub Sander, et tegu võib olla esimese Eesti filmiga, mis teeb oma kulud tasa, sest selle tegemine oli lihtsalt nii odav. "Levitaja tegi arvutuse, et kui tuleb vähemalt 15 000 vaatajat, mis on Eesti mõistes "käis kah", siis ma saaks kulud tasa ja isegi midagi teenida."