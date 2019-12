Inimesed VIDEOINTERVJUU | Marek Sadam: sain Leenu loo enne ära rääkida, kui ta silmad sulgeb Anu Saagim | Video: Rauno Vahtre; Tatjana Iljina , täna, 00:01 Jaga: M

Muusik Marek Sadam (41) on jõuludeks kaante vahele saanud liigutava loo oma lemmikust, grifoon Leenust. Oma loo on kutsu nohistanud Marekile, mille too omakorda kribanud paberile. "Kujutage ette, grifoon nohiseb, ta ongi päriselt olemas ja tal on oma raamat," ei suuda Marek oma erutust varjata. "Varjupaigast raamatusse ja sooja kamina ette - see on lugu, millest leiavad oma nii lapsed, kui täiskasvanud. Väga loodan, et see puudutab ka neid, kes on tahtnud oma lemmiku mingil põhjusel varjupaika viia ja miks mitte ka neid, kes pole julgenud varjupaigast endale lemmikut võtta."