Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas vallavaene sunniti avalikult pattu kahetsema  

Järva Teataja kirjutab: „Kirikus viibis ka 70aastane valla hoolealune. Vanake oli Vabadussõja päevil, mil enamlaste sissetungimisel Ambla kirikust läksid kaduma hõbedast armulauanõud, levitanud kuuldust, nagu oleks pastor Willberg omandanud need nõud. Kuuldes nüüd õpetaja manitsussõnu ei suutnud naine vaikida ja pahvatas: „Nüüd süüdistad teisi, aga ise varastasid lauaviina karika!“ Hiljem kuulsid juhtunust kiriku juhtivad tegelased ja pöördusid asjaolude väljaselgitamiseks vanakese poole, kes lõpuks seletas, et oli õpetaja kohta valetanud. „Ta olevat häiritud teiste vallavaeste kahtlustustest, et just tema varastas lõikuspüha ajal vanadekottu toodud kingid. Ühtlasi avaldas ta soovi, et antaks võimalus pattu avalikult koguduse ees kahetseda ja asja teha jälle heaks. Läinud pühapäeval toimuski avalik pihtimus kirikus koguduse ees, kus naine kahetses oma pattu. Vahejuhtum loeti sellega likvideerituks.“