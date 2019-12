Oti ema avaldas raske olukorra, miks poeg isata kasvas: ta oli tegelikult abielus 

Külli meenutas, et esimest korda nägi ta Jüri restoranis Vana Toomas. "Ta oli rohkem joonud kui vaja. Käisin temaga korra tantsimas. Mingid kontaktid ta mulle andis, aga mina ei võtnud ühendust," rääkis Külli.

Mõni aeg hiljem nägid noored teineteist ka teises pealinna populaarses restoranis Regatt. "Astus härra sisse, valges ülikonnas. Selline väärikas ja kena. Vaatasin et see on see sama Jüri. Siis ühel hetkel oli ta minu selja taga takso peatuses. Ulatas mulle roosi."

Külli rääkis, et kuigi nende vahel oli suur romantika ja armumine, oli mees tegelikult sellel ajal abielus. "Aga nad ei saanud lapsi. Temas oli tegelikult nii suur valu. Muidugi see naine segas väga vahele, kui sai teada, kui ootasin last. Sõna otseses mõttes ei lasknud meid kokku." Kuigi Jüri lubas Küllile lapseootuse ajal maid kokku, siis teadis ta, et kasvatab lapse üksi üles. "Meil oli tugev armumine. Ilus aeg oli see tegelikult. Aga olin teadlik, et lapse kasvata üksi."

Ott rääkis saates, et isa otseselt tema kasvatamises ei ole osalenud, aga mäletab teda, kui oli seitsme-kaheksa aastane. "Ta ikkagi tundis huvi ja käis meil külas. Siiamaani on see suhtlus säilinud. See ei ole katkenud. Mäletan perioodi, et isa tahtis tagasi tulla meie perre, aga mina panin käe ette ja ei olnud nõus sellega."