Inimesed Valdur Mikita: hea vandumine aitab valu vastu nagu ibuprofeen või paratsetamool Rainer Kerge , täna, 00:01

KIRJUTAB FRIIKIDE KEELES: „Eesti keel on ikka pigem haldjakeel. Friikide keel,“ ütleb bioloog, semiootik ja kirjanik Valdur Mikita. Lisades uhkelt: „Mina olen ikka julgelt seda meelt, et eesti keel on täiesti raudselt maailma saja kõige elujõulisema keele hulgas.“ Foto: Aldo Luud

„Kui sa ikka sõrmed sahtli vahele tõmbad, on mõistlik öelda midagi kaunis ropusti,“ veenab kirjanik Valdur Mikita, et kuri ja karvane väljend töötab valuvaigistina. „Kui kasutada neid õiges kohas, on vägisõnad ühed väga olulised sõnad.“