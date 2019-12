Roxette’i lauljanna Marie Fredriksson suri raske haiguse tõttu, millega ta oli aastaid võidelnud

61aastase artisti surmast teatas tema pressiesindaja, kirjutab Iltalehti. "Teatame suure kurbusega, et lahkunud on üks suuremaid ja armastatumaid artiste. Marie Fredriksson suri esmaspäeva, 9. detsembri hommikul oma varasema haiguse tagajärjel," kirjutab Marie Dimberg.

Kuuldused Roxette'i taasühinemisest said hoo sisse 2009. aasta kevadel. „Jah, oleme sellest rääkinud. Kõik sõltub Mariest,“ ütles Gessle BBC-le. 5. mail 2009 saabuski rõõmusõnum: sügisel läheb bänd tuurile. Kuid juba järgmisel päeval astus Marie üles Amsterdamis Peri kontserdi üllatusesinejana. „Tahaksin, et te võtaksite soojalt vastu mu vana sõbra Marie Fredrikssoni!“ ütles Gessle ning üheskoos kanti ette „It Must Have Been Love“ ja „The Look“.