TRAAGIKA: „Vallalise kaunitari“ tähel diagnoositi üliharuldane haigus 

2011. aastal teleseriaali võtetel armunud Ashley ja J.P. abiellusid aasta hiljem, neil on kaks last. Kuid sel pühapäeval teatas mees Instagram Storydes teda tabanud traagikast: tal diagnoositi Guillain-Barré sündroom, neuroloogiline haigus, mille puhul keha immuunsüsteem ründab eksikpmbel perifeerset närvisüsteemi. Heal juhul tabab patsienti kerge nõrkus, hullemal juhul progresseerub see halvatuseks.

42aastane teletäht tunnistas Instagramis, et tema seisukord on absurdne ja alandlikuks muutev. „Ma ei saa enam hakkama igapäevaste asjadega ... näiteks telefoni võtmisega, nööpide nööpimisega, kingapaelte sidumisega, deodorandi panekuga ... Lapsi sülle võtta? Ei saa hakkama. Tagumiku pühkimine? Natuke intiimne üksikasi, aga võimalik, et Ashley peab mind varsti aitama.“