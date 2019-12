Inimesed Joel Remmel lahkuminekust Laura Põldverega: ma ei saa öelda, et olen kuidagi tänulik, et see juhtus Anne&Stiil , täna, 12:12 Jaga: M

Joel-Rasmus Remmel Foto: Martin Ahven

"Tagasi vaadates saan öelda, et olen lahkuminekust välja tulnud tugevamana. Aga ma ei saa öelda, et olen kuidagi tänulik, et see juhtus," räägib Joel Remmel ajakirjas Anne&Stiil.