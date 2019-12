Ester Kuntu: tegelikult ajab mind ikka närvi küll, et olen nii õrnake ja tundlik 

"Igas olukorras ei ole vaja emotsionaalne olla, mina aga olen ja see tekitab õhk­konna, kus pean selgitama, et ärge tehke välja, mu maailm ei ole kokku kukkunud, lihtsalt mu pisarakanal on hästi lahti ja tunded lähedal! Pulbitsen üle ja seda tahaks küll rahu­likumaks võtta. Enne olin iseenda peremees ja võisin tunnete vahel pendeldada, nüüd aga vaatavad väikesed silmad pealt ja mõtlevad, et ei tea, mis sul nüüd juhtus. Siis püüangi lapsele seletada, et ma olengi selline," räägib Kuntu.