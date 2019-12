Soomlasi erutab hertsoginna Meghani nokkmüts 

Toronto heategevusorganisatsioon St. Felix Centre avaldas vana foto, mis on tehtud Meghani telesarja "Pintsaklipslased" võtete ajal. Toona tõi näitlejatar telesarja võtetelt hädalistele toitu. Meghan osales ka tänupühaõhtusöögi valmistamisel vaestele ja kodututele. Iltalehti märgib, et näitlejanna peas olev müts on soomlastes elevust tekitanud: sellel on kirjas "Kiitos" ehk "aitäh".