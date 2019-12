Ära maga maha! Eluveitie, Lacuna Coil ja Infected Rain annavad juba sel pühapäeval Helitehases võimsa kontserdi 

Infected Rain on metal-maastikul samuti tuntud nimi, mille taga seisev punt sai tuule tiibadesse 2008. aastal. Moldova nu-metal'i täht on juba varasemalt nii Eluveitie kui Lacuna Coiliga lava jaganud. Lisaks on koos üles astutud selliste maailmanimedega nagu Dimmu Borgir ja Mötley Crüe.

Kontserti korraldava Urban Culture Entertainmenti esindaja Tanya Korenik tõdeb, et tegemist on kindlasti oodatud üritusega. “Olen äärmiselt uhke, et Tegnatos European 2019 kontserttuur ka Tallinnasse jõuab. Need kolm bändi pole pelgalt muusikatööstuse väärtuslikud pärlid - kõigil neil on Eestis väga palju fänne! Lisaks tuleb mainida, et kuna kõigil kolmel bändil on naislauljad, on oodata väga elegantset ning meeldejäävat etteastet.”