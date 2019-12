Iron Maideni ninamees Bruce Dickinson tuleb Tallinnasse, kuid sedapuhku jutuetendusega 

Iron Maiden käis viimati Eestis mullu kevadel ning just Tallinnast algas bändi uus maailmaturnee “The Legacy Of The Beast”. Nüüd naaseb ansambli ninamees Bruce Dickinson maarjamaale enda jutuetendusega, mille ta kannab 26. märtsil ette Alexela kontserdimajas.

2017. aastal nägi ilmavalgust Dickinsoni autobiograafia nimega “What Does This Button Do?”. Raamatu esitlustuuri raames osales Bruce valitud Suurbritannia linnades lugemis- ning ka küsimuste-vastuse sessioonidel. Sellest ajast alates on “What Does This Button Do? - An Evening With Bruce Dickinson” õhtust kujunenud välja täispikk, tublisti üle kahe tunni kestev jutuetendus, mis sarnaneb osaliselt stand-up koomiku kavale ning millega selle autor üle maailma tuuritab.

Õhtu jaguneb kaheks osaks, millest esimeses pooles vaatab Bruce humoorikas ja tihtipeale pilkavas võtmes tagasi oma värvikale, Ameerika mägesid meenutavale elule. Rääkides paeluvaid juhtumeid omale unikaalses võtmes ning täiendades neid fotodega, jutustab ta lugusid mitte ainult oma raamatust, vaid ka neid, mis on olnud kas liiga nilbed või vastupidi, et lõpliku trükiversiooni jõuda...!

Õhtu teine pool on pühendatud täielikult küsimuste ja vastuste sessioonile, kus fännidel on võimalus saada vastused oma kelmikatele, otsekohestele ja tihti täiesti imelikele küsimustele. Neile järgnevad täiesti improviseeritud ning alati kiired ja teravmeelsed vastused Bruce'i poolt. Selle kõige tulemuseks on äärmiselt meelelahutuslik ja nauditav õhtupoolik hubases saalis.

Dickinsoni ühemehe jutuetendust saadab ka kriitikute menu:

“Vau Bruce, lihtsalt vau! Milline imeline jutuvestja… on olnud tõeline privileeg neid lugusid legendi enda suust kuulda.”