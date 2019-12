Beyoncé Knowlesil katkes mitu rasedust 

38aastasel lauljannal on kaheaastased kaksikud Sir ja Rumi ning peatselt kaheksaseks saav tütar Blue Ivy. Superstaar pihib ajakirja Elle kaaneloos, et tema ja ta abikaasa Jay-Z olid aastaid püüdnud lapseootele jääda, kuid enne Blue Ivy tulekut elas ta üle mitu raseduse katkemist. See olnud elukool.

„Kui elu hakkas mulle andma õppetunde, mida ma enese teada ei vajanud, hakkasin otsima neist sügavamat tähendust,“ on Beyoncé öelnud. „Vaatan nüüd edule teise pilguga. Mõistsin, et kõik valud ja kaotused on tegelikult kingitus. Raseduste katkemine õpetas mulle, et pean esmalt enesele emaks olema, alles siis saan kellelegi teisele emaks olla," räägib ta värskes ajakirjas.