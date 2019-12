LAHKUMINEKUD 2019 | Millistele paaridele sai lõppev aasta saatuslikuks? 

1. jaanuaril postitab Brigita Murutar Instagrami fotod, milles annab teada, et alustab uut aastat üksikemana. „Olen Brigitale tänulik, et ta selle otsuse tegi. See on minu nägemust kogu maailmast ja suhetest muutnud ning olen aru saanud, et mitte miski ei tule elus kergelt. See otsus on mulle mõjunud pigem hästi kui halvasti. Mul on hea meel, et saime koos väga palju muusikat teha, esineda ja inimestele rõõmu pakkuda,” räägib Paul Neitsov. Maikuuks on noored aga juba koos, mida kinnitab ka Paul. Juunis on nad taas lahus.