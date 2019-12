PULMAD-KIHLUSED 2019 | Kes tuntud inimestest sõudsid tänavu abieluranda või said sõrme kihlasõrmuse? 

Jaanuar

- Lenna Kuurmaa ja tema kallim Lauri Mäesepp kihluvad jaanuaris Lapimaal puhkusel olles. Lauljanna postitab Instagrami foto, kus tal on kihlasõrmus sõrmes. Lauri sõnab Kroonikale antud intervjuus, et kihlumine oli läbitunnetatud otsus ja teemantsõrmust ta ei soovinud. „Sõrmus ise on valgest kullast ja sellel on kujutis linnust, kelle turjal on smaragd.“

- Läti Rahvusteatri hinnatud näitlejanna Evija Skulte ja Eesti ärimees Aimur Kruuse on suhtes olnud pea kaks aastat, kuid jaanuaris annab naine intervjuus teada, et on eestlasega kihlatud, kirjutab Delfi. Näitlejanna paljastab, et Aimur palus teda naiseks eelmise aasta detsembris. Paar oli välismaal reisil ja mees palus kätt romantilises kohas mägedes. Nad istusid imeilusa vaatega pingil ja mees sosistas ettepaneku naisele kõrva.

Märts

- Ärimees Rein Kilgi ja Kaie Kilgi abiellumine, mida paar ise avalikult kinnitanud pole, jäi juhuslikult samal ajal Gibraltaril viibinud kaasmaalase fotokaamerasse, vahendas Kroonika märtsis. Nagu selgus, on Rein ja Kaie Kilk abielus juba läinud aasta kevadest – kaadrid olid jäädvustatud 2018 aasta 27. aprillil Gibraltaril.

Aprill

- Selgub, et rokkar Brad Jurjens, kes tervitas vabariigi aastapäeval kallima Heddy Bergšteiniga esiklast, on tegelikult ka abielus. Brad ja Heddy abiellusid mullu 2. novembril Las Vegase lähistel kõrbes, vahendab Kroonika. „Meil Heddyga oligi plaan, et lähme Vegasesse ja teeme sellise väikse pulma. Vaatasime seal lähistel kõrbes ühe ilusa koha välja ja päikeseloojangul toimus tseremoonia. Lisaks Ralphile ja Paulile olid tunnistajateks veel paar minu sõpra ja oligi kõik.”