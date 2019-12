Noore räpistaari dramaatilise surma kohta tuli uut infot 

TMZ.comi andmeil tunnistasid Juice'i kaaskondlased, et räppar oli lennusõidul Californiast Chicagosse tablette söönud. Lisaks selgub, et lennuki pagasiruumis olnud kohvritest avastati 30 kilo jagu marihuaanat. Californias on kanep legaalne, kuid Chicagos on aasta lõpuni selle uimasti pruukimise suhtes rangmead piirangud. Veel leiti lennukist pudelitäis kodeiinipõhist köharavimit, mida samuti pruugitakse kaifi saamiseks. Lähikondlaste sõnul oli Juice Wrld sõltuvuses kodeiini sisaldavast kangest valuvaigistist oksükodoonist.