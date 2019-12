„PUUDUTA MIND“ | Jana Sandbergi muutumise kunst nullist tähtedeni peale surmalähedast kogemust 

Seda kõike hoomata pelgalt inimmõistusega võib tunduda keerukas. Jana teekond sai alguse sellest, kui ta nägi, et tema elus enam miski ei tööta ja otsustas, et see peab muutuma. Tänaseks on muutunud tema nii füüsiline keha kui ka meeled ja seda parimas tähenduses.

„Tean, et kõik on võimalik. Enamik meist on kasvõi alateadlikult ihanud tervenemist, enese paremat äratundmist ja kergemat elu, nii füüsilisel kui ka vaimsel tasandil. Ma ei mõistnud mõned aastad tagasi, kui palju tegelikkuses loevad ka pealtnäha väikesed valikud.

Kuidas mõjutavad negatiivsed tunded meie keha?

Keha ongi tervik kõigi oma emotsioonide, mõtete ja kogemuspagasiga, üks mõjutamas teist ja kohandamas järgmisi valikuid. Kas tahta, et negatiivne tunne juhiks tulevikku? Mõtle nüüd, üks suur osa Sinust on kogu Sinu elukogemus, kõik uskumused ja arvamused enda kohta. Igaüks näeb ja tajub Sind erinevalt. Kõigel on erinev taju Sinust, kaasa arvatud Sinul endal. Erinev nägemus Sinust endast, mis on igal hetkel muutuv, arenev. Ja seda arengut saab muuta soovitud suunas.

Negatiivsed tunded mõjutavad inimese biokeemiat, iga rakk on mõjutatud emotsioonist, olgu selleks siis elurõõm või vastupidine, laastav viha. Pelgalt üks mõte mõjutab ka väikeses varbas olevaid rakke. Mõte või tunne liigub nagu kulutuli läbi keha, närviimpulsside kaudu on keha kõik süsteemid pidevas katkematus infovahetuses.

Oled tundnud, kui viha on tahtnud võimust võtta? Tunned end kitsalt, kokkupressitult. See kogemus näitabki ette, et see pole loomulik olek, seepärast see ebamugav ongi. Negatiivne tunne mitte ainult ei mõjuta keha, vaid tervet inimese biovälja, haarates kaasa ja sidudes endaga mõtted, mis justkui ahelatena loovad järgmist negatiivset tunnet. Peata see, haara ohjad enda kätte ja muuda seda.