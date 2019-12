Blogid Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas eestlased kalendri hävitamisest päästsid Tõnis Erilaid , täna, 00:09 Jaga: M

Foto: Aldo Luud

Kui Kärt ühel sombusel päeval toimetusele kirja saatis ja meelde tuletas, et nüüd on õige aeg tuleva aasta kalendermärkmik tellida, siis mõtlesin, et vanasti sisaldasid kõige menukamad kalendrid lühijutte, naljalugusid, tulevikuennustusi ja retsepte, tänapäeval on aga nii, et kõige rohkem levib tähtraamatuke, mille pead ise täis kirjutama. Iga oma tegemine päev päeva, tund tunni kaupa.