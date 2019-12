Hollywoodi legend Kirk Douglas sai 103-aastaseks! 

"Spartacuse" täht, kelle poeg Michael Douglas (75) on samuti Hollywoodis üliedukat karjääri teinud, tuli ilmale 9. detsembril 1916 New Yorgi osariigis Issur Danielovichi nime all. Tema vanemad olid Valgevene juudid, kes olid kolinud 1912. aastal Gomelist USAsse.