Missivõistluse skandaalid: esimene lesbikandidaat ja õhtujuhi prohmakas 

ESIMENE LESBILINE MISS UNIVERSUMIL OSALEJA: Miss Myanmar Swe Zin Htet kasutas võistlust kapist väljatulekuks, et oma kodumaa LGBTQ-kogukonnale tähelepanu tõmmata ja sellele toetust avaldada. Foto: EPA/Scanpix

Tänavu tekkis Harveyl segadus rahvariiete vooru võitjat välja kuulutades. Ta hõikas välja, et tiitel läks Filipiinidele, ekraanil näidati ka selle esindaja uhket kostüümi. Kuid laval olev neiu oli sunnitud talle märkuse tegema, et on pärit Malaisiast, mitte Filipiinidelt. Konferansjee ütles enda õigustuseks, et Filipiinide nime oli talle näidatud teleprompterist. Lõpuks selgus, et Harveyl oli siiski õigus. Võistluse esindaja seletas oma avalduses, et kostüümivooru võitis tõesti Filipiinide esindaja Gazini Ganados, keda fotol näidati. Miss Malaisia Shweta Sekhoni etteaste olevat olnud lisaatraktsioon.

Mõned päevad enne iludusvõistlust oli furoori tekitanud Miss Myanmar (Birma) Swe Zin Htet, kes teatas, et on lesbi. Nii sai brünetist lauljast ja näitlejast „Miss Universumi“ ajaloo esimene avalikult lesbiline konkurent. Htet kinnitas USA ajakirjale People, et sihtis kapist väljatuleku nimme iludusvõistluse ajale. „Olen seisukohal, et kui ütlen, et olen lesbiline, on sel Birma LGBTQ-kogukonnale suur mõju. Häda on selles, et Birmas ei võeta LGBTQ-inimesi omaks, neisse suhtutakse üleolevalt ja neid diskrimineeritakse.“ Htet, keda fännid kutsuvad Supermaniks, loodab avalikkuse abil kodumaa üldsuse suhtumist geidesse muuta. „Tunnen, et minu elus on avanenud uus peatükk.“