„Mandariinide“ režissööri elutee katkes ootamatult 

Urušadze kirjutas stsenaariumi ainult kahe nädalaga. Peaosatäitjana kujutas ta ette just nimelt Lembit Ulfsakit. „Lembit on meil väga populaarne. Kõik teavad teda – nii lapsed kui ka täiskasvanud. Ta on meil praegu tõeline täht,“ rääkis režissöör 2015. aasta veebruaris Los Angeleses, kui „Mandariinid“ kandideeris parima võõrkeelse filmi Oscarile, Õhtulehe intervjuus. Ulfsak omalt poolt kiitis käsikirja. „Tegin tööd, nagu muusik mängib noodist. Noodid olid ees head ja püüdsin need ära mängida, ilma et midagi vahele jääks. Kui oli kiire tempo, siis mängisin kiiremini. Nii see näitlemine käib ...“ Rolli ei nimetanud Eesti filmilegend tavalisest keerukamaks. „See lihtsalt oli parem. See, mis paberi peal kirjas, oli parem kui enamik asju, mida teinud olen.“

Koostöö eestlastega oli Urušadze sõnul meeldiv. „Algul võib-olla natuke keeruline, sest pooled olid grusiinid, pooled eestlased. Grusiinid on ju palju emotsionaalsemad. See regioon, kus me filmisime, on samuti väga emotsionaalne,“ mõtiskles Urušadze ja jätkas siis: „Minu arvates meeldivad grusiinidele väga eestlased ja mulle tundub, et see tunne on vastastikune. Väikesed riigid, sarnased lood – Nõukogude Liit, okupatsioon ja nii edasi. [...] „Mulle meeldis, kui keegi ütles, et see film ei ole mitte sõjast, vaid maailmast. Väga hästi ütles, sest mina mõtlen ka sedamoodi,“ ütles režissöör, kes 2015. aasta suvel sai USA Oscari-akadeemia Academy of Motion Picture Arts and Sciences liikmeks.