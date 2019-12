Raivo Trass „Mandariinide“ režissöörist: Zaza oli ülitäpne, ei lasknud kordagi läbi valenooti 

Režissöörina oli Zaza ülitäpne. Seda rääkisid „Mandariinide“ võtete ajal ka Lembit Ulfsak ja Elmo Nüganen. Ta ei lasknud kordagi läbi valenooti. See on režissööri oskus, mida maailmas ja Hollywoodis omavad kindlasti paljud filmilavastajad, kuid mida mina kohtasin esimest korda. Ta oli väga huvitav, samas nõudlik ja sa said talt justkui inspiratsiooni.

Arvasin, et Zaza on hulga vanem. Kui ma nüüd lehest lugesin, et ta nii vara läks ja polnud kordagi varem arsti juures käinud, ühesõnaga terve ja suhteliselt noore mehena, siis pani ikka pikalt mõtlema, kui habras see meie elu tegelikult on, kui ülekohtuselt varakult siit ära minnakse. Gruusia kino on uhke kino, seal on palju häid ja väga häid režissööre ning Zaza oli kindlasti selle kino üks põhijõududest.“