PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 11. detsember 

Palju õnne, Ambur! Algaval aastal tasub julgelt tööd murda – sinu tegevust saadab suure tõenäosusega edu. On palju asjaajamist, planeerimist, ringisõitmist. Armuasjus on võimalusi palju, aga sa pead oskama neid hinnata. Vastasel korral lased soodsad hetked mööda mõistmata, et ega need tagasi ei tule.