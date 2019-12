Jaak Johanson paljastab, et võitleb leukeemiaga: keemiaravi käib juba kolm päeva ja kohe langevad juuksed padja peale 

"Pole vaja mingit vahtu ajada. Olulisem on sünnipäeva mittetähistamine," lausub Johanson Õhtulehele. "Tänu sellele sain ma alibi väga kiirelt areneva verevähi näol, mis on ühtlasi loodetavasti ka väga efektiivselt ravitav, kuna väga kiire taibuga perearst sai aru, et midagi on väga imelikku. Õnneks sain kiirelt selle saba peale," sõnab mees.