GALERII | Laura Nestor esitles omamoodi fotokalendrit aastaks 2020 

Laura Nestor esitles oma 2020. aasta fotokalendrit Foto: Jelena Rudi

Laura Nestor on fotograafina töötanud 20 aastat, tegelenud peamiselt lavastusfotoga, pildistanud lugematul arvul ajakirjade kaanefotosid ja reklaampilte. Laura on koostanud mitmeid isikunäitusi ja on välja andnud kalendreid ja raamatuid. Laura Nestori stiili representeerib otsekohene värvimaailm ning ilu tõlgendamine pop-kunsti joonega, mida kohtab ka värskes kalendris.

"Kalender on fotograafile hea väljund oma tööde eksponeerimiseks", väidab Laura. Spetsiaalselt selle kalendri jaoks pildistatud fotodel on loodud värvikad fantaasiad, mille keskmeks on huuled ja neid ümbritsev põnev detailne maailm. “Huule motiiv on minu varajasemas loomingus olnud läbiv. Ikka ja jälle tuleb see kusagilt eriliselt esile. Otsustasin seda rütmi jätkata ja toota lisaks täiesti uue värske seeria".