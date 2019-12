Céline Dioni uut plaati tabas häbiväärne krahh 

"Courage" on lauljanna esimene ingliskeelne stuudioalbum pärast tema abikaasa René Angélili surma. New York Posti allika kinnitusel on Dion läbikukkumise tõttu endast väljas. "Lahti on täielik põrgu," kinnitab informaator. Tema sõnul on asjaolu, et albumit müüdi esmalt 100 000 eksemplari, plaadifirma kokkuleppe tulemus. Nimelt saavad fännid kontserdipileteid ostes artisti uusima plaadi tasuta - sama nõksu on oma plaatide upitamiseks edetabelis kasutanud teisedki artistid Pinkist Metallicani, kinnitab Billboard.