Stefan avaldas, miks ansambel Vajé tegelikult lagunes: läksime mingil määral tülli 

“See läks laiali tegelikult, sest läksime mingil määral tülli,” vahendab Sky.ee Stefani juttu, et tülli ei mindud muusika tõttu. “Pigem, et Hans oli minu varjus, sest mina laulsin ja tema oli DJ puldi taga,” selgitas mees.

Õli valas tulle ka lahku kolimine. “Ma olin Vikiga (Stefani tüdruksõber Victoria - toim.) suhtes ja kolisin temaga kokku – enne elasin Hansuga koos ja tegime ööd ja päevad läbi lugusid. Ma küll andsin teada, et saame stuudios kokku saada, aga kuidagi see venis ja venis ja kui ütles, et kas on okei, kui ma lasen Meriliniga (lauljatar Merilin Mälk - toim.) loo välja – vot see oli mulle pommuudis,” meenustas Stefan.