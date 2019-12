„PUUDUTA MIND“ 109. SAADE | Oleg Pissarenko: me ei tee oma elus olulisi muutusi enne, kui on piisavalt valus 

Millist teiste loodud muusikat kõige sagedamini kuulad ja mis emotsioone see tekitab?

Ma kuulan erinevat muusikat. Naudin Arvo Pärti, Bruno Marsi, Viktor Tsoid, Pat Methenyt ja Michael Jacksonit, aga kuulan ka palju uusi artiste, et avastada midagi uut ja põnevat. Pärdi puhul naudin tema geniaalselt lihtsaid palu, mis mind ennast on armastusemuusika otsinguil inspireerinud.

Bruno Mars ja Michael Jackson vaimustavad mind oma fantastilise energiaga ja muusikatöötluste filigraanse täpsuse ja maitsekusega. Need mõlemad tekitavad suurt heaolu- ja rõõmutunnet. Tsoi loob minu jaoks silla enda juurtega. See on isiksuse terviklikkuse huvides väga oluline. Pat Metheny oma kitarrimängu ja kompositsioonide geniaalse tundlikkusega on mind alati puudutanud ja motiveerinud ka ise sarnase tunnetusega muusikat looma.

Kui suurt rolli on sinu elus mänginud džäss?

Ma ei imesta, kui mind ka täna sõnaga “džäss” Eestis sageli seostatakse, kuigi ma pole džässmuusik juba üle kümne aasta! Olen selle muusikaga seotud olnud aastast 1996, mil seda Otsa-kooli õppima läksin, kuni suveni, mil otsustasin lõpetada Tartu ja Narva džässiklubide töö ja müüa maha ka IDeeJazzi festivali, mida olime korraldanud juba üheksa aastat järjest. Vahepeal olen džässi ise mänginud, seda õpetanud Elleri-koolis Tartus džässiosakonna juhatajana ja tegin vahepeal isegi džässi raadiosaateid. Seega saab öelda, et džäss on olnud mu elus väga tähtsal kohal ja olen selle eest elule tänulik, sest see on muusikažanritest minu jaoks siiamaani üks lemmikuid: selles on palju vabadust, spontaansust, ettearvamatust ja improvisatsiooni.

Mis on armastus? Kui tihti sa armastust enda jaoks mõtestad?

Armastus on kõrgeim energiavorm. Armastus on jumal, see lõi maailma ja selles maailm püsib koos. Armastus on loov ja ülendav energia, seda kogeme inimestena teineteisse armudes ja teineteist armastades, see on jumal meis endis. Kui me elame armastuses, siis süda on avatud ja teeme otsuseid vastavalt südamehäälele ning need ei saa siis olla valed otsused. Armastus annab elule õige suuna ja vabastab hirmust.