Trad.Attack! muusikaauhindade gala juhtimisest: pinge tuleb ilmselt siis, kui eetrini on jäänud viis minutit 

Sandra räägib, et neile tehti ettepanek 24. jaanuaril toimuvat galaõhtut juhtida. „Pärast väikest mõtlemisaega otsustasime, et see on lahe väljakutse, kus end proovile panna.“ Sandra sõnul kaalusid nad umbes nädalakese plusse ja miinuseid. „Kõige suurem küsimus oligi, kas see mahub meie plaanidesse – tegeleme praegusel perioodil uue albumi lõppviimistluse ja Saku suurhalli kontserdi korraldamisega,“ ütleb ta. Õhtujuhtimine saab bändi jaoks olema ka isemoodi harjutus, sest 23. mail astuvad nad Saku suurhallis lavale oma karjääri võimsama kontserdiga, mis toimub täiesti unikaalsel 360-kraadisel laval. Publikul tasub piletite ostmisega kiirustada, sest soodsa hinnaga varajase linnukese pileteid enam väga palju alles jäänud pole.