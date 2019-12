VIDEO | „Rannamaja“ Ada paljastab, mitu suhet tal olnud ja on ning kui vanalt süütuse kaotas 

Üks Ada fänn uuris, millal naine süütuse kaotas. "Ma olin 20," paljastas Ada ja lisas, et noormehe jaoks oli see väga positiivne. Päris suhteid on Adal enda sõnul olnud kaks.

Lisaks uurisid vaatajad, mida arvavad Ada ja Sebastian grupiseksist. "Mul on raskusi ühegagi hakkama saada. Ma ei suudaks. Sa pead mõtlema nii paljude inimeste vajadustele ja samas, et sul endal on ka hea." Lisaks paljastas Ada, et on ülimalt kade inimene. "Kui lähen kellegagi voodisse, tahan ma, et mina ja ainult mina, et me mõtleme üksteisele."