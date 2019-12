Telereporter Urmo Tamme kihlus läbi: oleme mõlemad juba uutes suhetes 

Tänasel päeval on noorte teed lahku läinud ja mõlemal juba käekõrval uued kaaslased. "Viisakusest ikka oleme suhelnud, aga mingit tüli meil omavahel pole. Meil on juba ammu uued suhted käimas," sõnab Urmo. "Lahkuminekus ei olnud midagi dramaatilist. See oli nii kaua aega tagasi. Läksime sõbralikult lahku. Pärast seda suhtlesime ikka natuke. Aga saan aru, et tal on ammu juba uus suhe ja ka minul. Kumbki ei mõtle enam selle peale."