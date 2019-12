Politsei: endine lapstäht üritas oma uriiniproovi võltsida 

Thomas tunnistas end novembris süüdi ning pääses trahvi ja koolitusprogrammiga. Talle anti korraldus paigaldada oma autosse alkomeeter - sõiduk käivitub alles siis, kui Thomas on seadmesse puhunud ja kaineks tunnistatud.

Novembris ilmus liigutav neljaminutilline videoklipp, kus "E.T." armas tulnukas oma kunagise sõbra Elliottiga jälle kokku sai. Kuid nüüd kirjutab TMZ.com, et näitleja tabati oktoobris pärast arreteerimist pettusekatselt.

Kuna staar oli keeldunud sündmuspaigal alkomeetrisse puhumast ja teisi kainuskatseid läbimast, viidi ta jaoskonda uriinianalüüsi andma. Kui politseinik Thomasele kongis parajasti tema õigusi luges, võttis too proovitopsi ja läks WC-sse. Politseinik kinnitas, et kuulis, kuidas näitleja urineeris. Ent kui Thomas talle topsi tagasi ulatas, oli see kahtlaselt jahe. Tops olnud ääreni täis läbipaistvat vedelikku, seisab raportis.