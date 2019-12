MIS JUHTUS? Riho Rõõmus sai muuseumidirektor olla vähem kui kuu aega! 

Miks jäi koostöö Harjumaa muuseumiga nii lühikeseks? "Otsustasin siiski pigem keskenduda oma eraettevõtluse arendamisele," vastab Rõõmus Õhtulehele. "Muuseumil on hetkel pädev kaader ja üksmeelne kollektiiv. Minu otsus ei halvenda muuseumi igapäevatööd ja lähiaja plaane. Muuseumil on olemas ka väga tugev riigi ja Keila linna tugi, et oma plaane ellu viia," lisab ta.

Riho Rõõmus juhtis Tallinna lauluväljakut alates 1995. aastast. Pärast 24 aastat tööpostil olemist pidi Rõõmus loovutama juhikoha Urmo Saareojale, kes valiti välja avaliku konkursi tulemusel. "Kui oled pikka aega olnud millegagi seotud – oma aastad, mõtted, ihu ja hinge sinna pannud, on see nagu su oma laps. Mingil hetkel peab lahti laskma. Ükskõik, kuskohast see otsus siis tuleb. Mõni inimene suudab ise selle otsuse teha. Mõnele inimesele antakse kõrgemalt poolt mõista, et sellel lapsel on paremaid hoidjaid ja kasvatajaid, aga raske on ikka. Tühi tunne on," rääkis Rõõmus märtsikuus Õhtulehele.