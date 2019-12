Lennujaamas kokku kukkunud 21aastane räpitäht suri  

Iltalehti teatel varises augustis Soomes esinenud Juice Wrld (õige nimi Jarad Anthony Higgins) Chicago lennujaama fuajees kokku ja tema suust voolas verd. Äsja Californiast saabunud noor räpitäht toimetati haiglasse ja oli veel kiirabiautos teadvusel, kuid suri varsti pärast haiglasse jõudmist. Surma põhjus on veel lahtine.

Räppartist tõusis mullu areenile palaga "Lucid Dreams", mille aluseks on Stingi hitt "Shape of My Heart" (1993). Juice Wrldi laulu Spotifyst kuulatud ligi miljard korda. Tõusev täht astus üles ka teiste artistide, näiteks Travis Scotti ja Future' plaatidel.