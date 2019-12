JÄLLE! Miss Universumi konferansjee tegi järjekordse piinliku prohmaka 

2015. aasta detsembris sai Miss Colombia kanda Miss Universumi krooni vaid minuti jagu – seejärel pidi ta selle loovutama tegelikule võitjale, Filipiinide iluduskuningannale. "See oli minu viga," kinnitas Steve Harvey ja demonstreeris kaamera poole paberilehte, millelt ta oli tulemuse ette lugenud. "Siin on kõik õigesti kirjas. See oli minu viga."