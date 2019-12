Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas kangelane Jaak Vilsandi vanakurjast vabastas 

Kui Vilsandi merest kerkis, olnud Jaak saare esimene elanik. Aga ka vanakuri roninud merest välja ja hakanud oma kombe kohaselt Jaaku ahvatlema. Puhkenud vägev võitlus, kui kangelane tõrjus vanakurja tagasi merre. Saarele tekkinud sellest heitlusest suur lõhe, kus Jaagu vaim käivat valvamas, et kurat ei pääseks enam inimesi kimbutama.

Kohtuga pole Vilsandi rahval enam tegemist olnud. Viimati oli tsaariajal, kui kaks Vilsandi meest tuukritööga teenitud palga jagamisega hakkama polevat saanud. „Kuid ega nad sellepärast tülitsenud – ühe paadiga sõitsid kohtuskäijad Saaremaale ja võtsid ühise hobusegi, kes nad viis Kuressaarde, kus palkasid ühise advokaadi,“ kirjutab Esmaspäev väites, et inimesed elavat saarel leplikult. Vargusi ja kakelusi ei tunta ning kõrtsigi ei ole juba ammust aega. Küla oli rentinud mõisnikult kõrtsi ainult selleks, et selle uksed kinni panna. „Kõrts on vanakurja eeskoda!“ rääkisid vilsandlased ajalehemeestele.