Kaili Viidas ja Ott Kilusk: „Julge saab ainult siis olla, kui oled hoitud." Katrin Helend-Aaviku , täna, 00:01

GALERII

VAPRAD JA HOITUD: Kaili Viidas tõi äsja lavale oma elukaaslase Ott Kiluski kirjutatud loo, mis NUKU teatri laval kannab pealkirja „Vapruse värinad“. „Kahekesi koos toimetades ja teineteist toetades on meil ülesanded võrdsed,“ leiavad mõlemad, et töö ja isikliku elu ühendamine pole neile raske. Foto: Martin Ahven

„Kõrvalt võib meie kiires rattas elu näida päris hullumeelse kübaratrikina. Sõbrad ja pere imestavad ja vaatavad meid vahel kaastundva pilguga – kuidas te kõike väikeste laste kõrvalt jõuate, kuidas te jaksate? Aus vastus on see, et tegelikult ei jaksagi. Aga kahekesi koos toimetades ja teineteist toetades on meil ülesanded võrdsed. Julge saab ainult siis olla, kui oled hoitud,“ räägib Kaili Viidas, kes tõi äsja lavale oma elukaaslase Ott Kiluski kirjutatud loo, mis NUKU teatri laval kannab pealkirja „Vapruse värinad“.