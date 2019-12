FOTOD JA VIDEO | MUTANTLOOM: Ameerikas möllanud Eesti siil jõudis kodumaale 

Siil on ligi 15 meetrit pikk ja neli meetrit kõrge Citroen Jumperi kaubik, mille ümber on ehitatud alumiiniumraam. Sellele kinnituvad rombikujulised katted ja LED-valgustusega okkad. Siili katusel on platvorm ning sees helisüsteem ja generaator. Loomakese turjale mahuvad sõitma kümme inimest.

Samal teemal Õhtuleht | Eesti uudised ÕL VIDEO JA GALERII | MUTANTELUKAS: Eesti Siil läheb Ameerika kõrbesse hull(ut)ama „Festivalil Burning Man sõitsime sellega mööda kõrbe ringi, muusika mängis ja pidu käis ümber,“ räägib siili üks eestvedaja ja projektijuht Ivo Naries. Burning Mani festival toob korra aastas Nevada kõrbesse kokku ligi 100 000 inimest. Ajutiselt kerkivas linnas eksponeeritakse rohkelt kunstiteoseid, sealhulgas fantaasiarikkalt muteerunud liikumisvahendeid ehk mutantautosid. Siil on eestlaste esimene Burning Manile viidud mutantauto. Burning Manil teevad inimesed nädala jooksul kõike, mis pähe tuleb. Sealjuures tarbitakse ohtralt psühhotroopseid aineid.

Naries on juba aastaid tulihingeline Burning Mani fänn ja külaline ning mullu sügisel tuli idee, et eestlased võiksid endagi loomingut seal näidata. Hakati otsima ideed. Siil sai valituks, sest Nariese sõnul kõnetab see kõiki. „Ta on oma natuke krutskeid täis, heas mõttes natuke salalik. Kui sa mõtled siilile, tekib hea tunne.“

Heade mõtete kogukond

Varem on Naries rääkinud: „Siiliga on meil kõigil oma side – neid on igaühel olnud oma koduaias, meie rahvuseeposes. Siil on tore ja ärgas tegelane.“ Tema hinnangul ei ole ühelgi teisel rahvusel maailmas siiliga sellist sidet kui eestlastel. Eestlaste hiigelsiil sai Burning Manil palju kiidusõnu ja märkamist.

Nariese sõnul oli projekt tõeliselt erakordne. „Pidime ühendama palju erinevaid teadmisi. Kunstniku- ja inseneritööd, arvutused, 3D disain, heli ja valgus. See kõik pidi lõpuks kokku minema. Panime nutikad pead kokku ühte asja tegema, mida varem ei ole tehtud. See oli tõenäoliselt mu kõige suurem, aga ka kõige ägedam väljakutse. Silma pani särama,“ sõnas siili projektijuht.

Kõige keerukam osa projektist oli Nariese sõnul siili transportimine. „Ostsime selle üle ookeani toimetamiseks suure merekonteineri. Ehitasime üles oma ala, mis tähendas, et me valmistasime Eestis ette kõik, mis meil kõrbes sisuliselt vaja peaks olema. Buss, külmikud, meie ala varjud, mille all olla. Planeerisime logistikat tubli pool aastat,“ sõnab Naries. Kõige keerukamaks osa oli, kuidas konteiner USAs kõrbesse maha laadida.