Inimesed Toomas Anni: „Minu elus on… inimene. Kõik on hästi!" Sirje Presnal , täna, 00:01

ARMASTUST JAGUB: Toomase meelt aitavad lahutada ka kaks pööraselt lustakat Jack Russelli terjerit – Lumi (vasakpoolne) ja Jessy. Foto: Mari Luud

Viimased ajad on Toomas Anni elus olnud nagu sõit Ameerika mägedel: kaks ja pool aastat tagasi kaotas armastatud laulja ootamatult oma abikaasa. Vähe sellest – raske aeg peletas eemale nii mõnegi, keda muusik oli seni sõbraks pidanud. Ent nüüd on laulja elu taas laineharjal – kohe-kohe saab valmis tema uus CD-kogumik. Ja eraeluski on kõik hästi. „Nagu laulusõnad ütlevad: armastus ei ole otsa saanud,“ kinnitab Toomas kelmika kulmukergituse saatel.