Inimesed Raul Rebane: „Praegu veetakse meid selles suunas, et naised kööki ja homoseksuaalid keldrisse.“ Rainer Kerge , täna, 00:01 Jaga: M

GALERII

Foto: Tiit Tamme

„Kui riigikogulased saaksid vabalt valida, ei saadaks nad Eestit esindama Reitelmanni ja Loonet. Aga nad saadavad – järelikult on olemas mingi tugevam jõud,“ arutleb Raul Rebane, ajakirjanik ja meediakoolitaja. „Praegu on Eesti kõige võimsam paber koalitsioonileping – see on eespool põhiseadust ja kümmet käsku. Mind hämmastab, missuguse kergusega targad, ilusad ja haritud inimesed riigikogus kätt tõstavad.“