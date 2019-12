PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 7.detsember 

Aeg sobib hästi reisimiseks, eriti koos sõpradega. Vajad tunnet, et sinu ümber on inimesed, kellel on sinuga samad huvid, kelle mõttemaailm sarnaneb sinu omale.

Sul on selged sihid silme ees. Selleks, et nende poole liikuma hakata, vajad aga veel üksjagu informatsiooni. Kanalid selle info saamiseks on avatud, pead, et põhjalikult süvenema.